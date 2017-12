Fabiane Leite

A gripe é boa para os antigripais

Dados inéditos da IMS Health, uma das principais consultorias do ramo farmacêutico, apontam que a epidemia de gripe suína do ano passado foi boa no Brasil para o mercado de antigripais, remédios que têm venda livre no País, sem a necessidade de receita médica, e que apenas aliviam sintomas como a febre e congestão nasal.