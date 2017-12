15 dicas para ir e voltar

Não dirija cansado, após um dia inteiro de correria como o de hoje. Nada de pressa. Desligue o celular no volante. E não deixe o cãozinho que viaja junto solto no carro. O coitado saltando para lá e para cá pode causar acidente. A cada feriado, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) alerta motoristas sobre como ir e voltar em segurança no País em que muitos ainda vociferam contra limites de velocidade.

“Esta lista não deve ser utilizada somente em datas comemorativas, ela pode e deve servir como guia prático em todas as viagens, visando sempre o maior objetivo: salvar vidas”, divulgou a entidade.

A lista de cuidados da Abramet, antes que você zarpe. Ah, sim, o ideal é pegar estrada pela manhã:

1. Sono: Durma pelo menos 08 (oito) horas noturnas antes do início da sua viagem. Lembre-se que fadiga e sono são fatores comuns para a ocorrência do acidente. Ao dirigir, sentiu sono, pare em local seguro e durma.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2. Alimentação: Ao dirigir faça refeições leves, preferindo legumes, verduras e frutas. Evite frituras, gorduras, refrigerantes e condimentos, isto produz distensão abdominal, flatulência, torpor e sonolência.

3. Horário: A viagem deve ser iniciada pela manhã, logo após o acordar, nunca à noite após trabalho.

4. Tempo na Direção: Recomenda-se que a cada 02 (duas) horas de direção veicular seja necessário uma pausa de 15 (quinze) minutos, quando o motorista deve deixar o veículo e fazer uma caminhada ao redor do mesmo e alongamentos, sempre em local seguro. Passageiros devem fazer o mesmo. Não recomendamos que se dirija por mais de 06 (seis) horas por dia.

5. Combustível: Se você está com a carga máxima do veículo, não encha totalmente o tanque de combustível. Pare no caminho coloque um pouco mais de combustível quando for necessário.

6. Animais: Evite animais de estimação soltos no interior do veículo. Mantenha-os no banco traseiro, dentro de uma gaiola ou com coleira e com supervisão de um adulto. A movimentação do animal pode gerar problemas para o motorista.

7. Cigarro e Telefone Celular: São condições inseguras na direção veicular. O cigarro gera problemas respiratórios para os passageiros. A brasa do mesmo ao cair sobre o motorista, certamente irá ocasionar acidente. O telefone celular tira a atenção, concentração, diminui os reflexos e propicia o acidente.

8. Sobrecarga do Veículo: Conduza apenas o número máximo de pessoas permitido para o seu veículo. Cuidado com a carga, não exagere, distribua de maneira regular, não deixe nada solto dentro do veículo. O excesso de peso poderá causar acidente.

9. Inspeção do Veículo: A inspeção do veículo é obrigatória antes e durante a viagem. A máquina, pneus, suspensão, freios, lanternas, faróis, etc., devem estar em perfeitas condições e sempre revisados nas paradas.

10. Ar Condicionado: Faça manutenção e higienização dos filtros e canaletas. Este é um equipamento que pode jogar no interior do veículo microorganismos que irão produzir as doenças respiratórias acometendo motorista e passageiro. As crianças, gestantes e idosos são mais susceptíveis.

11. Cuidado com Medicamentos: Alguns medicamentos são capazes de apresentar efeitos colaterais induzindo o sono, torpor, reduzindo reflexos, etc.

12. Hidratação: Devido ao tempo seco, mantenha todos bem hidratados e o ambiente bem ventilado.

13. Necessidade Fisiológica: Procure parar em locais em que o banheiro tenha boa higienização. Lembre – se que os animais ficam estressados e que também necessitam de pausa para se alimentar, ingerir líquidos e para as necessidades fisiológicas.

14. Pressa: Quem dirige de férias não deve ter pressa. A pressa é fator indutor de sinistro. Se notar que isto está acontecendo com você, pare, salte, ande, faça alongamento, respire e acalme – se. É muito comum essa pressa surgir quando já estamos bem próximo do nosso destino, e é aí, que surge o acidente. Modere e vá devagar.

15. Calor: Pode produzir além do desconforto, sinais e sintomas como hipotensão arterial, tonteiras, palidez cutânea, sudorese, intermação (aumento excessivo da temperatura do corpo), insolação (por exposição aos raios solares), etc. Por isso, beba bastante água e use roupas leves.

Boa viagem.