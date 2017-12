A saúde na Bolsa

O governo da Bahia faz hoje, na Bolsa de São Paulo, um leilão para escolher o consórcio que vai equipar o Hospital do Subúrbio, unidade de urgência e emergência que já está pronta mas precisa ser abastecida para funcionar. Se tudo der certo, será a primeira experiência desse tipo no Brasil – o modelo é importado da Espanha. Também aqui em São Paulo a prefeitura quer ir no mesmo caminho para expandir a oferta de leitos hospitalares.

Diante de orçamentos apertados, pode ser uma boa ideia. Mas, caso não haja controle, os problemas podem ser os mesmos que ocorrem hoje pontualmente na construção de unidades diretamente pelo poder público, como atrasos e má qualidade das obras.