Conar x Paris Hilton

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária tentará tirar Paris Hilton da propaganda de cerveja. Tentará porque o órgão não tem poder de deliberadamente suspender o comercial, cabe à cervejaria acatar ou não. O blog apurou que próprio Conar ofereceu representação de ofício ao seu conselho de Ética. Principal motivo: apelo à sensualidade e apelo imperativo ao consumo. Pena que o Carnaval já passou.

Atualização em 02-03.: A decisão final do Conar saiu ontem, determinando a imediata retirada do anúncio. A fabricante da cerveja promete cumprir. O órgão divulgou que agiu principalmente impulsionado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, mas sua própria diretoria estava incomodada porque, como informei, o anúncio colidiria com a autorregulamentação que surgiu para evitar restrições governamentais à propaganda da bebida.