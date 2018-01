Vacinar as crianças de novo

Aquelas crianças de 6 meses a 23 meses e 29 dias que foram vacinadas contra a gripe suína há um mês devem voltar aos postos para uma segunda meia dose. A imunização só ocorrerá com esse reforço, alertou hoje o Ministério da Saúde.

Apesar de não serem o grupo com a maior letalidade, as crianças dessa faixa foram a parcela da população que mais se contaminou pela gripe na epidemia do ano passado.

A vacina não registrou eventos adversos graves no Brasil, segundo as secretarias e o Ministério da Saúde.

Quem quiser, pode acompanhar a adesão à vacina pelo “vacinômetro” do Ministério da Saúde. A faixa das crianças vai bem, cumpriu a meta na primeira rodada. Também trabalhadores de saúde e doentes crônicos vão bem. Já as pessoas de 20 a 29 anos e as grávidas _justamente as que registraram alta letalidade pela doença no ano passado _ainda estão bem aquém da meta de 80% de cobertura, com menos de 70%.

Fabiane Leite é repórter da área de saúde desde 1999, dedicada principalmente à cobertura de saúde pública e privada. Trabalhou no Jornal da Tarde, Folha Online, Folha de São Paulo e atualmente é repórter da seção Vida do jornal O Estado de São Paulo. Acredita que a saúde é o princípio básico para a felicidade.