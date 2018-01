Novas regras para a vacinação de bebês

Muitos pais têm dúvidas sobre a regra para a vacinação de crianças pequenas contra a gripe suína. A partir do próximo dia 22 de março (segunda-feira) e até o dia 2 de abril devem ser imunizadas aquelas entre 6 meses e menores do que dois anos. Assim, nessa primeira semana, são só os pequenos que já completaram os seis meses até aqueles com 1 ano, 12 meses e 29 dias.

O Ministério da Saúde, no entanto, recentemente, decidiu beneficiar também os bebês que completam seis meses depois desse período e até maio, quando acaba a megavacinação para todos os grupos. Assim, se o seu bebê for completar seis meses até lá, será beneficiado, informou o diretor de Vigilância Epidemiológica do ministério, Eduardo Hage. Você poderá procurar os serviços de saúde que ofertam a vacinação assim que isso ocorrer.

Mas e se o bebê fizer 2 anos no dia de vacinação? E se tiver 2 anos e 5 dias? Hage disse que não há problema. Só não pode tomar a vacina um bebê com 2 anos e um mês, aí já vai estar muito fora da faixa recomendada, explicou.

Abaixo, o Ministério da Saúde respondeu as dúvidas de vários internautas que entraram no blog (veja os comentários).

