BioNat Expo, em Porto Alegre (RS)

Se você mora em Porto Alegre ou arredores ou estiver de passagem e for interessado em orgânicos, vale a pena dar uma passada na 3ª BioNat Expo, o maior evento ligado ao setor de orgânicos do Rio Grande do Sul. Começou hoje, dia 24, e vai até domingo, entre as 10h e as 20h. Um bom programa para o fim de semana, para conhecer e apreciar vários produtos sustentáveis e orgânicos produzidos no Estado. Reúne num mesmo local, a Feira de Produtos Orgânicos, Fitoterápicos e Plantas Bioativas do Rio Grande do Sul, a Mostra de Ecoturismo e Turismo Rural e o Espaço Vida Sustentável, Comércio Justo e Solidário. Mais informações no link acima.

