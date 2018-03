Começa hoje a Biofach América Latina, em São Paulo

Começam hoje em São Paulo a Biofach América Latina e a Expo Sustentat, promovidas pelo Planeta Orgânico. Tratam-se de dois grandes eventos ligados aos setores de orgânicos e sustentabilidade. A iniciativa reunirá mais de 200 expositores de diversos países, que apresentarão lançamentos e tendências dos setores orgânico e sustentável, dois mercados que crescem no Brasil e no mundo. Ambos os eventos prosseguem até o dia 5 de novembro, no Hotel Transamérica ExpoCenter (Av. das Nações Unidas, 18.591, em Santo Amaro). Já estou de “malas prontas”, embarcando para lá e me internando por ali nesses dias, para contar as novidades do mundo orgânico e da sustentabilidade. Até mais!

