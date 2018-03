Começa o evento de orgânicos na série Encontros Estadão/Cultura

Começou hoje e prossegue até sexta-feira, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, o evento sobre alimentos orgânicos promovido dentro da série Encontros Estadão/Cultura, pelo Suplemento Agrícola do Estado. Estiveram presentes para debater o tema Saúde e Alimentos Orgânicos o médico psiquiatra Guilherme Oberlaender e a herborista Sabrina Jeha, do Viveiro Sabor de Fazenda, de ervas e temperos orgânicos. Dr. Oberlaender traçou um panorama sobre a relação entre a revolução verde, preconizada nos anos 1950 – que trazia um pacote tecnológico para a agricultura à base de defensivos e o tripé de adubos químicos (nitrogênio, fósforo e potássio) – e as doenças no mundo de hoje, a maioria, conforme defende, relacionada à alimentação de má qualidade que se impôs à população mundial. “O Projeto Genoma, amplamente anunciado, defendia que a maior parte das doenças é genética. Depois que o mapeamento genético do ser humano foi concluído verificou-se que, na verdade, 85% das doenças da humanidade vêm não da genética, mas de fatores externos”, disse Oberlaender. “Entre eles, a alimentação de má qualidade, com certeza.”

“Calcula-se, por exemplo, que metade das crianças nascidas de 2000 para cá terá diabetes quando adulta”, continuou ele. Destacou também que, por meio da alimentação natural, fresca, livre de agrotóxicos e adubos químicos, é possível reequilibrar o organismo e viver uma vida longeva e saudável. “Que vamos todos nós chegar aos 90, 100 anos, é bem provável. A questão é saber como chegaremos lá, com que qualidade de vida”, destacou Oberlaender.

Já a herborista Sabrina Jeha destacou a experiência do viveiro de mudas Sabor de Fazenda, de mil metros quadrados com cultivo orgânico, encravado em pleno espaço urbano, perto da Marginal do Tietê. “Começamos com agricultura convencional, eu e minha irmã, Silvia. Com o passar do tempo, fomos percebendo e aprendendo a cultivar organicamente e hoje somos 100% orgânicos”, diz ela.

Ao responder uma pergunta sobre pesquisas confiáveis que comprovassem a qualidade dos alimentos orgânicos em relação aos convencionais, Sabrina mencionou o livro “Alimentos Orgânicos”, da dra. Elaine de Azevedo, nutricionista e especializada em orgânicos, livro no qual são mencionadas várias pesquisas sérias a respeito das propriedades dos alimentos orgânicos.

O evento Encontros Estadão/Cultura prossegue hoje, a partir das 13h, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, com o tema Gastronomia com Orgânicos, que trará os chefs José Barattino, do restaurante Emiliano; Leila D, proprietária do restaurante Galleria Orgânica e promotora do 1º Festival de Gastronomia Orgânica de São Paulo, e Renato Caleffi, proprietário do restaurante Le Manjue Bistro, certificado organicamente. O debate será mediado pela editora do Paladar, Patrícia Ferraz.

Amanhã, será a vez do tema “O que são orgânicos, afinal?”, com participação do engenheiro agrônomo José Pedro Santiago e dos produtores rurais orgânicos Dercílio Pupin e Guaraci Diniz, e mediação da editora do Agrícola, Tânia Rabello.

SERVIÇO:

ENCONTROS ESTADÃO/CULTURA, HOJE E AMANHÃ, A PARTIR DAS 13H, NA LIVRARIA CULTURA, CONJUNTO NACIONAL, AV. PAULISTA, 2.073, TEL. 3170-4033.

