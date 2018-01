Começam amanhã a Bio Brazil Fair e a Naturaltech

Começam amanhã, a partir das 11h até as 20h, e prosseguem até o dia 24 de julho, a Bio Brazil Fair e a Naturaltech, feiras simultâneas de produtos orgânicos e naturais, respectivamente. O local de ambos os eventos será o Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, na capital paulista. “Esta é a sétima edição de ambas as feiras e o motivo de elas serem realizadas no Ibirapuera é o fato de os frequentadores do parque já terem uma tendência a privilegiar a qualidade de vida”, diz o presidente da Francal Feiras, Abdala Jamil Abdala, empresa promotora do evento. Para garantir a participação também do público consumidor, Abdala diz que se optou pela entrada gratuita.

No Pavilhão da Bienal, estará distribuído um total de 216 expositores, sendo 83 orgânicos. “O número de expositores orgânicos vem crescendo ano a ano, sobretudo os produtores de processados orgânicos”, garante Abdala, acrescentando que a expectativa é receber em torno de 25 mil visitantes, entre produtores, consumidores, representantes das redes de varejo, etc. “O setor de varejo deve comparecer em peso, em busca de alimentos mais saudáveis para vender nas gôndolas”, diz Abdala, “e até mesmo o setor de hospitais tem se interessado por alimentos orgânicos na alimentação dos pacientes”.

Amanhã, paralelamente à Bio Brazil Fair, ocorrerá também o 7º Fórum de Agricultura Orgânica e Sustentável, a partir das 13h30, que contará com a presença do coordenador de Agroecologia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rogério Dias; do secretário municipal de Participação e Parceria, Uebe Rezeck; do diretor do Sebrae Nacional, Enio Queijada de Souza; do presidente da BrasilBio (Associação Brasileira de Orgânicos), José Alexandre Ribeiro, e também de Abdala.

A reunião ordinária da Comissão da Produção Orgânica no Estado de São Paulo também ocorrerá amanhã, no Pavilhão do Ibirapuera, a partir das 9h30 até o meio-dia, no Auditório da Bio Brazil Fair.

Entre os produtos expostos na Bio Brazil Fair estarão sopa instantânea de frango orgânica, cachaças, saquês, licores, iogurtes, manteiga, hambúrguer, queijos, sorvetes, algodão doce, doce de abóbora e de outras frutas, champignon, molhos, açúcar, pães, especiarias e temperos, milho pipoca e até cosméticos.

