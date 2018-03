Consulta pública sobre orgânicos acaba amanhã, dia 27/11

Termina amanhã, dia 27 de novembro, o prazo para consulta pública sobre produção de cogumelos orgânicos, sobre sementes e mudas orgânicas e sobre certificação para armazenamento e transporte de produtos orgânicos. Conforme o Diário Oficial da União (DOU) publicou, no dia 26 de outubro, estes três temas estão abertos a consulta pública. Os detalhes estão nas Portarias 1.033 (cogumelos comestíveis); 1.034 (sementes e mudas orgânicas), e 1.035 (sobre registros de rastreabilidade e controle na comercialização, transporte e armazenagem de produtos orgânicos). As sugestões às propostas devem ser encaminhadas para a Coordenação de Agroecologia do Ministério da Agricultura, no endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo B, sala 152, CEP: 70.043-900, Brasília (DF).

