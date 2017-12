De malas prontas para a Biofach Nuremberg

Doze cooperativas ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 7 empresas da área de alimentos e 3 na área de cosméticos orgânicos já estão de malas prontas para participar, entre 16 e 19 de fevereiro, da Biofach Nuremberg, a maior feira do mundo ligada ao setor de orgânicos, na Alemanha. A caravana brasileira, que conta com o apoio da Organics Brasil e da Agência de Promoção de Exportações (Apex), ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), tem a expectativa de realizar 20% a mais em negócios em relação ao ano passado, quando, só durante o evento, US$ 6,2 milhões foram negociados com mais de 25 países. Ao longo do ano, as 112 empresas associadas faturaram US$ 108 milhões com exportações. Conforme o coordenador-executivo da Organics Brasil, Ming Liu, o setor de alimentos estará distribuído em 250 metros quadrados e o de cosméticos orgânicos em 36 metros quadrados. “Embora a questão cambial coloque os produtos brasileiros numa situação de baixa competitividade, a demanda é crescente pelos nossos produtos, o que acaba compensando um pouco”, diz Ming Liu. Acesse o site oficial da Biofach Nuremberg em http://www.biofach.de/en/.

