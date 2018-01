Embalagens, ainda um gargalo para os produtos orgânicos

A Biofach America, que começou dia 14 e prossegue até dia 16 em Boston, Estados Unidos, já aponta tendências para a Biofach Latino-Americana, que será realizada em São Paulo (SP), entre 3 e 5 de novembro. Uma delas é trazer mais forte ainda o debate sobre embalagens. Afinal de contas, já há muitos produtos orgânicos à disposição de consumidores do mundo inteiro, mas em se tratando de embalagens a maior parte dos vasilhames não é orgânica, e, embora composta de materiais recicláveis, como vidro e plástico, ainda pouco se veem iniciativas, por parte da indústria e de empresários ligados à causa orgânica, de recolhimento e reciclagem da própria embalagem. Na Biofach America, a Pepsico, fabricante dos sucos Naked Juice, colocou em vários pontos do evento recipientes para que os consumidores depositem as embalagens vazias, que serão, conforme a foto enviada por Ming Liu, gerente do Organics Brasil, recicladas e se transformarão novamente em garrafas para os sucos.

