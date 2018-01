Falta de higiene, e não a agricultura orgânica, prolifera bactérias

Sobre os pepinos espanhóis que estariam supostamente contaminados com uma variante severa da bactéria Escherichia colli (que já provocou 15 mortes na Europa), o engenheiro agrônomo e fiscal federal do Ministério da Agricultura, Marcelo Laurino, coordenador da CPOrg-SP (Câmara Setorial de Agricultura Orgânica de São Paulo), explicou, hoje, durante reunião na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que está havendo uma grande confusão. “A bactéria não está presente nos legumes crus porque eles foram cultivados organicamente, como se tem noticiado, na tentativa, talvez, de confundir os consumidores e deixá-los com algum tipo de aversão aos vegetais orgânicos”, diz.

Segundo Laurino, esta bactéria pode ser encontrada tanto em produtos cultivados organicamente quanto nos cultivados de maneira convencional. “Os pesticidas utilizados na agricultura convencional não matam esta bactéria, que se multiplica sobretudo no pós-colheita, por causa de condições inadequadas de higiene na lavagem dos legumes, que depois serão consumidos crus”, diz. “Geralmente a contaminação por E. colli se dá pela água”, explica. “E isso pode ocorrer tanto no pós-colheita de produtos convencionais quanto orgânicos.”

Laurino destaca, ainda, que caso aconteça algum problema sanitário em produtos orgânicos, neste sistema de produção é possível rastrear todo o caminho que o legume fez, da semente até o consumidor. “A produção orgânica é obrigatoriamente rastreada, se não o produtor não consegue a certificação orgânica”, continua. “Há, portanto, maior facilidade em detectar o foco do problema, fazendo a rastreabilidade do produto.”

Se bem que, em notícia publicada há pouco no site do Estadão, aparentemente a variante da E. colli encontrada nos pepinos espanhóis não é a mesma que está provocando o surto letal.

