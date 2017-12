Agende-se para participar, nos dias 22 a 26 de novembro, do 1.º Festival de Gastronomia Orgânica de São Paulo, com promoção da Prefeitura Municipal. O evento será no Mercado da Cantareira, o Mercadão Municipal. O objetivo, segundo os organizadores, é informar a população sobre alimentação saudável e sustentável, mostrando alternativas possíveis para isso. Além disso, tornar viável, promover e divulgar a culinária vegetariana e a produção ecológica de alimentos ao grande público. Um prêmio, o Nova Gastronomia, está previsto e premiará receitas feitas com a castanha-do-pará, recentemente promovida para castanha-do-brasil. Quem quiser participar, pode enviar a receita para o e-mail premionovagastronomia@prefeitura.sp.gov.br. Além do prêmio, haverá quatro fóruns: orgânicos na gastronomia, sustentabilidade e vegetarianismo, educação alimentar – dieta sem carne para crianças e alimentos vivos. Mais informações no telefone (0–11) 3031-1715 e em breve no link da Prefeitura.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.