Mais um evento, desta vez em Campinas

A Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), ligada à Secretaria de Agricultura do Estado, vai promover, entre os dias 28 de setembro e 3 de outubro, sua 9ª Semana de Agricultura Orgânica de Campinas, com o objetivo de difundir técnicas de produção e estimular o consumo de produtos orgânicos. O evento é destinado aos produtores e consumidores da região, que poderão participar gratuitamente de palestras, oficinas e minicursos, na sede da Cati, além de visitar a feira permanente de produtos orgânicos, instalada durante todo o período no estacionamento do Bosque dos Jequitibás.

Maiores informações podem ser obtidas pelos telefones (0–19) 3743-3875 ou 3743-3881, com Rodrigo ou Marta.