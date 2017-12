Mercado interno de orgânicos cresce 40%

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou, hoje, o desempenho do mercado interno de orgânicos em 2010. Segundo relata o ministério, o setor movimentou mais de R$ 350 milhões no ano passado, o que significou um crescimento de 40% em relação a 2009. Os números são da Organics Brasil, entidade que reúne 72 empresas exportadoras de produtos orgânicos processados. Segundo o coordenador de Agroecologia do Ministério, Rogério Dias, “cada vez mais pessoas buscam informações sobre produtos orgânicos e, consequentemente, consomem mais esse tipo de alimento.”

Dias destaca também que o número de feiras que vendem produtos orgânicos tem crescido bastante no País, o que também favorece e incentiva a comercialização. Segundo o coordenador, hoje os produtos orgânicos mais procurados pelos brasileiros são as hortaliças, legumes, frutas e processados como sucos, arroz, açúcar e café.