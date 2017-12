Novidades na feirinha

Quem frequenta a feirinha de orgânicos do Parque da Água Branca, na zona oeste de São Paulo (SP) contará, a partir de outubro, com algumas boas novidades. A Associação de Agricultura Orgânica (AAO), que gerencia a feira, vai promover aos sábados, com vários parceiros, no espaço cultural (a mesma área onde funciona o café), manhãs de autógrafos com autores ligados à causa orgânica, além de oficinas sobre inúmeros assuntos relacionados à alimentação saudável, abordando, por exemplo, culinárias vegan e macrobiótica.

A ideia é trazer um autor “orgânico” de 15 em 15 dias para autografar os livros e conversar com o público que frequenta a feira nas manhãs de sábado. A autora que vai inaugurar o evento é um dos principais nomes da agricultura orgânica do Brasil, Ana Primavesi. Ainda não há, porém, data definida, mas a assessoria de imprensa informou que os eventos começarão em outubro. Sônia Hirsch, outra famosa autora de livros sobre alimentação natural, já tem data marcada: 27 de novembro. No site da AAO, em breve informações detalhadas sobre a programação.