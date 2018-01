Novidades orgânicas na capital

Os frequentadores da feirinha orgânica da Água Branca, promovida todos os sábados, domingos e terças-feiras pela Associação da Agricultura Orgânica (AAO), das 7h às 12h, terão uma programação intensa até o fim do mês, durante os sábados. No sábado do dia 4 de dezembro, das 8h às 12h, a Ecovila Urbana Morada da Floresta estará com uma barraca montada, vendendo seus produtos orgânicos; das 9h às 11h, a líder do Convivium Slow Food São Paulo, Cênia Salles, promoverá uma oficina de educação do gosto. Também das 9h às 11h, haverá a manhã de autógrafo com Suzy Goldstein e seu livro “Um fazer diferente: vida em ecovila” e, também das 9h às 11h, o curso de horticultura e fruticultura orgânicas com Fernando Ataliba, de Indaiabuta.



Mais uma feira orgânica

Outra novidade no mundo orgânico paulistano é a feirinha orgânica – repleta de frutas – que o Quintal dos Orgânicos, na Rua Fradique Coutinho, 1.416, na Vila Madalena, começou a promover. Neste sábado, das 9h às 12h, o proprietário do Quintal, Nardi Davidsohn, promoverá novamente a feirinha, com destaque para a variedade de frutas orgânicas.