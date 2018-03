Puro açaí orgânico. Agora no mercado interno

São 18 famílias de ribeirinhos, que vivem no Pará, às margens do Rio Pindobalzinho, bacia do Rio Tocantins. Ali, em 723 hectares certificados, elas produzem o primeiro açaí orgânico que está sendo lançado no mercado nacional: o da Bio Ecobrazil. Esta foi uma das novidades lançadas durante a Biofach América Latina, que se encerrou na sexta-feira, em São Paulo. Conforme garantem os representantes da empresa presentes à Biofach, todo o açaí orgânico produzido no País vai para exportação. “Este é o primeiro que vai ser vendido no mercado interno”, garante a assistente social e consultora na área de associativismo da Bio EcoBrazil, Janete Messias. E ela garante também que esse açaí é puro, pois 95% do açaí convencional que chega a São Paulo vem com xarope de guaraná ou extrato de guaraná artificial. “Temos 13% de sólidos solúveis no nosso produto”, diz Janete. “Já é quase o teor mínimo exigido para exportação, que é de 14%”, explica, ela, acrescentando que a polpa concentrada serve para fazer sorvete, comer com frutas, granola, com mel e também ao estilo paraense: com farinha.

Siga o Suplemento Agrícola no Twitter