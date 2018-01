Semana dos alimentos orgânicos: veja a programação

Meio em cima da hora, este post é para avisar da 7.ª Semana dos Alimentos Orgânicos em São Paulo, com extensa programação, que na verdade começou já na sexta-feira, dia 27 de maio, inclusive em vários municípios do Estado.

Veja a programação e agende-se:

29 de maio (domingo)

Terapia orgânica na horta, em Americana (SP), das 8h às 11h30, na Chácara Day Luz (Rua Honorato José de Oliveira, 46, Bairro Santa Lúcia). Gratuito. Inscrições, tel. (0–19) 3406-7678;

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

30 de maio (segunda-feira)

Palestra sobre consumo consciente, em Jacareí (SP), às 8h, no Viveiro Municipal. Gratuito. Informações na Prefeitura Municipal, tel. (0–12) 3955-9000;

Apresentação de DVDs: “Obsolescência Programa” e “O Mundo Segundo a Monsanto”, das 8h30 às 10h, em São Simão (SP), no Centro Paula Souza/Etec Prof. Francisco dos Santos, Rodovia Conde Francisco Matarazzo Jr., km 127. Gratuito.

Palestra sobre consumo consciente, em Pindamonhangaba (SP), às 14h, no Cepic (Centro de Práticas Integrativas e Complementares) da Secretaria Municipal de Saúde de Pindamonhangaba. Gratuito. Tel. da prefeitura: (0–12) 3644-5600.

Palestra “Alimentos orgânicos?”, com Jefferson Castilho, gerente de Abastecimento da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Ubatuba (Smapa), em Ubatuba (SP), às 19h30. Gratuito. No curso técnico de Nutrição e Dietética do Centro Paula Souza de Ubatuba. Tel. da prefeitura de Ubatuba: (0–12) 3833-1392.

31 de maio (terça-feira)

Apresentação de DVDs: “Obsolescência Programa” e “O Mundo Segundo a Monsanto”, das 8h30 às 10h, em São Simão (SP), no Centro Paula Souza/Etec Prof. Francisco dos Santos, Rodovia Conde Francisco Matarazzo Jr., km 127. Gratuito.

Café da manhã com representantes do setor e o secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas, às 9h30, em São Paulo (SP), no hall do auditório Augusto Ruschi (Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345). Tel. da secretaria: (0–11) 3133-3000.

Palestra “Alimento orgânico – saúde plena ao alcance do consumidor“, com Manoel Messias Lôbo, agropecuarista orgânico, às 20h, em Americana (SP), na Chácara Day Luz, Rua Honorato José de Oliveira, 46, Santa Lúcia. Tel. (0–19) 3406-7678.

Palestra Idec Aberto – Consumo Sustentável, das 19h30 às 21h, em São Paulo (SP), no auditório do Idec (Rua Desembargador Guimarães, 21, Água Branca). Inscrições no site: www.idec.org.br/idecaberto.

1.º de junho (quarta-feira)

Apresentação dos DVDs “Obsolescência Programa” e “O Mundo Segundo a Monsanto”, das 8h30 às 10h, em Santa Rosa de Viterbo (SP), na E. E. Conde Francisco Matarazzo, Rua Sete de Setembro, 474. Gratuito.

Projeto Espaço Saudável, das 9h às 14h, em Ubatuba (SP). Exposição de produtos do manejo sustentável de Ubatuba. No Calçadão, Praça Nóbrega (centro da cidade).

2 de junho (quinta-feira)

Apresentação dos DVDs “Obsolescência Programa” e “O Mundo Segundo a Monsanto”, das 8h30 às 10h, em Santa Rosa de Viterbo (SP), na E. E. Conde Francisco Matarazzo, Rua Sete de Setembro, 474. Gratuito.

E, A SEGUIR, UMA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL NO PARQUE DA ÁGUA BRANCA, NA CAPITAL PAULISTA, DENTRO DA VIRADA SUSTENTÁVEL.

4 de junho (sábado), na Av. Francisco Matarazzo, 455, Parque da Água Branca, São Paulo (SP)

9h às 10h

Oficina com slow food São Paulo – Oficina educação do gosto, no Espaço Cultural da Associação de Agricultura Orgânica (AAO), junto à Feira do produtor orgânico

9h às 11h

Oficina Viva para Crianças com Conceição Trucon. Tema abordado: alimentação infantil para crianças de todas as idades.

9h às 12h

Curso de horta caseira orgânica e compostagem com Marcelo Noronha, com aula teórica na sala de cursos da AAO e aula prática das 12h às 14h no Espaço Cultural da AAO

10h às 12h

Desenho vivo e palestra sobre o biochip com Ana Branco

10h às 12h

Show musical com a banda Oirt com Tamima Brasil, Felipe de Souza e João Paulo no Espaço Cultural da AAO, junto à feira do produtor orgânico.

10h às 12h

Desenho vivo com hortaliças, no Espaço Cultural da AAO

13h às 17h

Seminário: “O momento atual da agricultura orgânica no Brasil”, com dra. Ana Primavesi, dra. Ondalva Serrano, eng. agrônoma Araci Kamiyama, Beatriz Costa (do Planeta Orgânico), Manoel Baltasar Baptista da Costa (da UFSCar), no Auditório Paulinho Nogueira.

14h às 16h

Palestra sobre o biochip – Espaço de Cultura 2.

5 de junho (domingo)

15h às 17h

Experiência reFlux – Clima e consumo em São Paulo

16 de junho (quinta-feira)

Inauguração do box de produtos orgânicos Ecotree da empresa Surya Brasil, no Mercado Kinjo Yamato, na Rua da Cantareira, 390, Centro, São Paulo (SP), às 8h.

Siga o “Agrícola” no Twitter.