Seminário sobre ensino de agroecologia em Botucatu (SP)

A Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu (SP) vai realizar, entre 25 e 27 de abril, o evento “Seminário Brasil-Espanha de ensino, pesquisa e extensão em Agroecologia e Educação Ambiental: desafios metodológicos para a transição agroecológica e perspectivas educativas”. Segundo os organizadores, o evento tem como principal objetivo fomentar o intercâmbio de experiências entre os dois países sobre as inovações no ensino em agroecologia e as metodologias aplicadas na chamada transição agroecológica, o processo de passagem da agricultura convencional para a de base ecológica.

Palestrantes de instituições como a Universidade de Córdoba (Espanha), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Faculdade de Ciências Agronômicas e Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, Associação Brasileira de Agroecologia e Instituto Giramundo Mutuando estarão presentes. Além disso, estão previstas apresentações de relatos de experiências de diferentes regiões do Brasil, que estarão divididas em painéis intitulados: “Metodologias de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Transição Agroecológica”, “Educação Ambiental no Ensino Superior: contribuições para a formação em Ciências Agrárias” e “Educação em Agroecologia no Ensino Superior.

O Seminário é organizado por meio da parceria entre pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Unesp de Botucatu, além do Instituto Giramundo Mutuando e Instituto de Sociologia e Estudos Campesinos da Universidade de Córdoba, Espanha. Estudantes e profissionais interessados podem realizar as inscrições por R$ 30 e R$ 50 reais, respectivamente, até o dia 15 de abril.

Mais informações e a programação completa no site www.transicaoagroecologica.org

