Suplemento Agrícola promove 3 dias de debates sobre orgânicos

O “Suplemento Agrícola” promove, a partir de quarta-feira, dia 10 de novembro, três dias de debates sobre agricultura orgânica dentro da série Encontros Estadão/Cultura. Os debates acontecem na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, com início sempre às 13 horas, entrada gratuita por ordem de chegada e previsão para término às 14h30.

Na quarta, dia 10, o médico pediatra especializado em nutrição orgânica Guilherme Oberlaender e a geógrafa e herborista Sabrina Jeha, proprietária do Viveiro Sabor de Fazenda (especializado em ervas e plantas medicinais orgânicas) estarão debatendo o tema “Saúde e alimentos orgânicos”, com mediação do coordenador de Eventos do Estadão, Rodrigo Villela.

Quinta-feira, dia 11/11, será a vez do tema “Gastronomia com orgânicos”, com participação de três chefs com extensa vivência no tema: José Barattino, que é o chef do restaurante Emiliano; Leila D, chef especializada em alimentação orgânica e viva e promotora do 1.º Festival de Gastronomia Orgânica, que será realizado na capital, no fim de novembro; e Renato Caleffi, chef e proprietário do Le Manjue Bistrô, restaurante orgânico certificado na capital. A mesa será mediada pela editora do “Paladar”, Patrícia Ferraz. Na sexta-feira, o tema será “O que são orgânicos, afinal”, com participação do engenheiro agrônomo José Pedro Santiago, atual diretor-técnico da certificadora de orgânicos IBD; do produtor rural orgânico Dercílio Pupin, proprietário da Família Orgânica, e de Guaraci Diniz, produtor rural orgânico, proprietário do Sítio Duas Cachoeiras, em Amparo (SP), e membro da diretoria da Associação de Agricultura Orgânica (AAO-SP). A mediação ficará por conta da editora do Agrícola, Tânia Rabello.

