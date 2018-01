Um vídeo bem bacana sobre sementes crioulas

Recebi este vídeo, bem legal, sobre evento de troca de sementes crioulas no bairro da Lapa, na capital paulista. No post “Vá trocar sementes na Lapa”, eu havia comentado sobre o evento. A equipe Resgate Cultura é a responsável pelo documentário, dirigido e editado por Adolfo Borges. Entre os entrevistados, mais um citado em um dos posts deste blog, Guaraci Diniz. O post é “Um agricultor de existência”.

Para quem não pôde ir à feira de troca de sementes, eis um aperitivo do que foi aquele grande dia.

Passado Semente Futuro from Resgate Cultura on Vimeo.