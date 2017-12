Já que a caixa de minhocas foi citada nos comentários abaixo, em outros posts, lembrei que o “Suplemento Agrícola”, na extinta seção “Campo de Idéias” (quando Ideias ainda se escrevia com acento, antes da reforma ortográfica), publicou o esquema de montagem de uma caixa de minhocas. As minhocas, como se sabe, são um termômetro da saúde da terra. Se há muitas minhocas, o solo é aerado e fértil, pois o húmus produzido por elas é um excelente adubo orgânico. Essa caixa de minhocas tem a vantagem de poder ser feita em pequenos espaços, até em apartamentos, e o que é mais legal: praticamente elimina a produção de lixo orgânico em residências urbanas. E, logicamente, produz um adubo orgânico excelente para vasos, hortas caseiras, plantas medicinais, etc. Que tal tentar?

