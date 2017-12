Campanha de multivacinação em todo o Brasil termina nesta sexta

BRASÍLIA – Esta sexta-feira, 22, é o último dia da campanha de multivacinação no País. O objetivo é atualizar as cadernetas de vacinação de aproximadamente 47 milhões de crianças e adolescentes. O alvo são crianças menores de 5 anos e ainda crianças e adolescentes de 10 a 15 anos incompletos. O Ministério da Saúde estima que mais da metade (53%) desse público não está com calendário de vacinação completo.

+++ Em meio à pior cobertura vacinal dos últimos 10 anos, ministério lança campanha

Ao todo, foram 12 dias de mobilização. Estão à disposição da população 13 vacinas para crianças e oito para adolescentes. São 36 mil postos fixos de vacinação e 350 mil profissionais de saúde envolvidos na campanha. Foram enviadas 143,9 milhões de doses de vacina de rotina aos Estados, além de 14,8 milhões de doses extras de 15 vacinas.

A campanha publicitária deste ano trouxe o slogan “Todo mundo unido, fica mais protegido”. Para reforçar a convocação no último dia da campanha, o Zé Gotinha participou ao longo da semana de intervenções em escolas do Distrito Federal, de Salvador e de São Paulo.

São Paulo

Crianças e adolescentes têm até esta sexta para comparecer a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e atualizar a situação vacinal. As UBS aplicam as vacinas durante o período de atendimento das unidades, das 7 horas às 19 horas. A lista dos postos de saúde de São Paulo pode ser acessada aqui (www.prefeitura.sp.gov.br/covisa) ou no telefone 156.

A avaliação da caderneta de vacinação levou 262 mil crianças e adolescentes às unidades de saúde da capital paulista. De 11 a 21 (até 14h30) deste mês, foram aplicadas na cidade de São Paulo 197.191 doses de todas as vacinas do calendário de vacinação da criança e do adolescente.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, compareceram aos postos de vacinação 187.598 crianças até 9 anos. Destas, 74.481 receberam uma ou mais vacinas, o que representa 39,7% das presentes.

Na faixa etária de 10 a 14 anos, foram às UBS 71.567 pessoas para avaliação da caderneta de vacinação. Deste total, 43.475 receberam uma ou mais vacinas – 60,7 % dos presentes. Entre as crianças e os adolescentes, a vacina mais aplicada foi a meningocócica C, com 31.800 doses (16,1%), seguida de HPV para meninos, com 21.100 (10,7%).

O grupo de crianças menores de 1 ano foi o mais vacinado, com 62.391 doses aplicadas (31,6%); seguido pelo grupo de crianças de 1 ano, com 42.846 doses(21,7%). Já entre os adolescentes, o grupo de 12 anos foi o mais vacinado, com 18.654 doses aplicadas, o equivalente a 9,5% do total.

Vacinas que fazem parte do calendário das crianças e adolescentes:

CRIANÇAS MENORES DE 7 ANOS

· BCG

· Hepatite B

· Pentavalente

· Poliomielite (Vacina Inativada Poliomielite (VIP) e Vacina Oral Poliomielite (VOPb)

· Rotavírus

· Pneumocócica 10 Valente

· Meningocócica C Conjugada

· Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR)

· Hepatite A

· Tetraviral (SCR + Varicela)

· Influenza

CRIANÇAS DE 7 ANOS E ADOLESCENTES MENORES DE 15 ANOS DE IDADE

· BCG

· Hepatite B

· SCR

· Dupla adulto

· Poliomielite (VIP)

· HPV para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos

· Meningocócica C Conjugada para meninas e meninos de 12 a 13 anos de idade

· Influenza