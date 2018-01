Evento debate desafios relacionados à Síndrome de Down

Começou nesta quinta-feira, 23, o 4º Encontro de Atenção à Síndrome de Down. O evento, que segue até esta sexta-feira, 24, terá palestras relacionadas ao tema e a divulgação de um projeto para inclusão de pessoas com a síndrome.

O evento é organizado pelo curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As apresentações vão das 17 horas às 20 horas no auditório Dr. Christiano Altenfelder, localizado no 4º andar do prédio da faculdade, na Vila Buarque, em São Paulo. Na programação, estão palestras sobre sexualidade e autonomia, musicoterapia, saúde mental e fonoaudiologia.

Na sexta, haverá ainda a apresentação do Instituto Alma de Batera.

Os interessados têm até as 20 horas desta quinta para se inscrever online, com pagamento em débito ou crédito. Já para inscrições com pagamento em dinheiro, é preciso entrar em contato pelo telefone (11) 3367-7721, entre 8h e 17h.

O evento tem custo de até R$ 50, com descontos para alunos e ex-alunos da FCMSCSP.

Confira os detalhes:

4º Encontro de Atenção à síndrome de Down

Data: 23 e 24 de março, das 17h às 20h

Local: Auditório Doutor Christiano Altenfelder (novo prédio da FCMSCSP)

Endereço: Rua Dr. Cesário Motta Júnior, 112, 4º andar – Vila Buarque – São Paulo (SP)

Mais informações: https://goo.gl/XN0coC