Exposição em SP homenageia mulheres que venceram o câncer de mama

SÃO PAULO – “Quando recebi o diagnóstico, parecia que eu havia caído num abismo. Mas recebi muito apoio e encontrei minha força interior. A gente não tem que planejar a morte e, sim, seguir o tratamento, mantendo o psicológico equilibrado para que não surjam outras doenças oportunistas”, disse a auxiliar de enfermagem Denise de Souza Ferreira, de 52 anos, curada há dois e meio do câncer nas duas mamas.

Histórias de mulheres como Denise inspiraram a exposição fotográfica Meninas Guerreiras, que traz imagens de pacientes que venceram a batalha contra o câncer de mama. Gratuita, a mostra fica em cartaz em dois hospitais de São Paulo durante todo o mês de outubro e faz parte do Outubro Rosa, campanha internacional de conscientização sobre a prevenção e o tratamento à doença.

A exposição ocorre nos Hospitais Pérola Byington, na região central da capital paulista, e Geral Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte, e é organizada pela Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (Fidi), em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde.

“Nosso objetivo é evidenciar a importância da prevenção, do acompanhamento médico e, principalmente, homenagear a vitalidade dessas mulheres que superaram a doença e são exemplo de persistência”, afirmou o superintendente médico da Fidi, Luis Tibana.

Segundo os organizadores, a concepção da exposição teve o acompanhamento do serviço social de ambos os hospitais, que estiveram à frente do convite para as pacientes integrarem a ação.

No total, dez mulheres que se trataram ou estão em acompanhamento médico compõem as 20 fotos da mostra. O evento também dispõe de monitores que exibem making off do ensaio e depoimentos sobre a luta contra a doença.

Humanização dos ambientes

De acordo com a Fidi, além da exposição, as salas de espera para os exames de diagnóstico por imagem foram transformadas em ambientes mais acolhedores e humanizados. Para isso, a fundação selecionou frases de incentivo e apoio coletadas com as próprias pacientes para estimular e dar força às mulheres em tratamento.

“Não é a morte. É só mais uma doença”; ‘Não tenha medo do diagnóstico, você é mais forte do que ele”; “Pense em você, se ame, se cuide. Não desista!” são algumas das frases que fazem parte da ambientação.

“Em situações de vulnerabilidade, o acolhimento é essencial para trazer conforto e esperança. Ambientar as salas com frases de otimismo é mais uma forma de contribuir na saga em busca da cura que essas mulheres em tratamento enfrentam”, explicou a coordenadora de projetos sociais da Fidi, Cristiane Claro Monzani.

Serviço

Exposição Meninas Guerreiras

Hospital Pérola Byington

Local: Centro de Alta Resolutividade (Care)

Endereço: Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 683, Bela Vista, São Paulo-SP

Data: de 2 a 31 de outubro

Horário: das 8 horas às 17 horas

Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha

Local: recepção do ambulatório

Endereço: Avenida Deputado Emílio Carlos, 3000, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo-SP

Data: de 3 a 31 de outubro

Horário: das 8 horas às 17 horas

Visitação gratuita