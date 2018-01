Incor procura voluntários para pesquisa sobre vinho e flora intestinal

SÃO PAULO – O Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) procura voluntários para participar de pesquisa sobre a potencial ação benéfica do vinho na flora intestinal.

Os interessados devem ser homens, de 45 a 70 anos, e ter tido doença cardiovascular – enfarte, cateterismo, cirurgia de ponte de safena, doença da carótida, doença arterial periférica e acidente vascular cerebral (AVC).

O Incor alerta que os voluntários não podem ser diabéticos ou usuários do medicamento Metformina.

De acordo com o instituto, os participantes da pesquisa serão submetidos a exames clínicos e de diagnóstico para avaliar sua condição geral.

Os interessados devem se inscrever pelo telefone (11) 2661-5510 ou pelo e-mail projetovinhoflora@gmail.com.

Serviço

Incor do Hospital das Clínicas da FMUSP

Endereço: Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, 44, Pinheiros, São Paulo-SP

E-mail: projetovinhoflora@gmail.com

Telefone: (11) 2661-5510