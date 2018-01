Incor seleciona voluntários com sobrepeso e que roncam para estudo

Por Fabiana Cambricoli

SÃO PAULO – O Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas (HC), em São Paulo, está selecionando voluntários para participar de estudo sobre apneia do sono, problema que se manifesta por meio de repetitivas obstruções da garganta durante o sono, levando a pausas respiratórias.

Doença frequente entre obesos e hipertensos, a apneia do sono pode, além de prejudicar a qualidade de vida dos pacientes, causar danos ao coração por causa das pausas na respiração que atingem os doentes.

Segundo o Incor, os voluntários podem ser homens ou mulheres, estar na faixa etária dos 40 aos 70 anos, sofrer de excesso do peso e ter histórico de ronco. Os interessados não podem fumar nem usar medicações regularmente.

Antes de serem selecionados para o estudo, os voluntários passarão por avaliação cardiovascular e polissonografia (exame do sono). Os interessados devem se inscrever pelo telefone (11) 2661-4004, com Lunara, ou pelo e-mail projeto.apneia@gmail.com.

De acordo com o Incor, as pesquisas da instituição seguem “criteriosos protocolos de boas práticas em estudos clínicos, atestados pela Cappesq (Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo)” e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), vinculada ao Conselho Nacional de Saúde (CNS).