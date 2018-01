Inscrições para bolsas de iniciação científica no A.C. Camargo se encerram na 4ª

SÃO PAULO – O A.C. Camargo Cancer Center está com inscrições abertas até esta quarta-feira, 19, para o programa de iniciação científica de seu centro integrado em diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa do câncer. São 17 bolsas disponíveis para estudantes de graduações nas áreas de Ciências Biológicas e Médicas.

Segundo a instituição, o objetivo do programa é estimular a inclusão de jovens cientistas em projetos de pesquisa básica e clínica em oncologia. Os interessados devem se inscrever no site do A.C. Camargo.

Com duração de 12 meses, as bolsas são disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Os beneficiados podem ser alunos de graduação que queiram se dedicar integralmente às atividades de pesquisa em uma das 18 linhas de pesquisa básica e clínica listadas no edital.

As abordagens das linhas de pesquisa vão desde a investigação no âmbito da biologia molecular até a avaliação da qualidade de vida do paciente com câncer, incluindo temas como testes genéticos, biópsia líquida, caracterização de síndromes hereditárias, diagnóstico por imagem, marcadores prognósticos e de resposta ou resistência ao tratamento, suicídio em paciente oncológico.

Para se inscrever, o candidato deve reunir a documentação necessária e entregar na secretaria da pós-graduação, localizada no número 109 da Rua Professor Antônio Prudente, 109, na Liberdade, no centro de São Paulo.

A aceitação do candidato será baseada na disponibilidade de vagas e estará associada ao projeto de pesquisa previamente aprovado pela Comissão de Iniciação Científica. Também serão consideradas a documentação apresentada e a entrevista. As atividades terão início em 1º de agosto.

As 18 linhas de pesquisa disponíveis e outras informações sobre o programa podem ser encontradas no edital.