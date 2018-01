Santa Casa procura pacientes com depressão para pesquisa

SÃO PAULO – A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP) e a Santa Casa de Misericórdia procuram pacientes diagnosticados com depressão para pesquisa na área de estimulação cerebral. Os voluntários devem ter transtorno depressivo unipolar, isto é, não apresentar transtorno afetivo bipolar.

De acordo com a Santa Casa, o estudo desenvolvido por pesquisadores brasileiros tem objetivo de testar a aplicação de um equipamento de estimulação transcraniana com corrente contínua (ETCC/tDCS).

“O projeto inédito é parte da pesquisa de doutorado na instituição de ensino superior, cujo foco é a aplicação clínica de estimulação elétrica cerebral não invasiva”, afirmou, em nota, a FCMSCSP.

“Este tratamento vem sendo empregado experimentalmente em diversos centros de excelência ao redor do mundo.”

A Santa Casa informou que o estudo tem previsão de encerramento em agosto. Os voluntários farão inicialmente a triagem e, na sequência, tratamento com o novo equipamento de estimulação. Há 64 vagas disponíveis.

Os interessados em participar dos testes podem agendar os exames no Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Santa Casa, pelo e-mail: pesquisa@sospsiquiatria.com. Após o envio da mensagem eletrônica, uma resposta automática com as instruções iniciais será gerada.

O atendimento é gratuito e será feito por especialistas da FCMSCSP e da Santa Casa durante a semana, de segunda a sexta-feira, em horários previamente agendados (das 8 horas às 18 horas), até 30 de maio ou até que todas as vagas sejam preenchidas.

Serviço

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

Rua Doutor Cesário Motta Jr., 61, Vila Buarque, São Paulo-SP

E-mail: pesquisa@sospsiquiatria.com