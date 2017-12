ANS divulga índice de reclamações de usuários contra planos de saúde

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou ontem o índice atualizado de reclamações de usuários de planos de saúde contra as operadoras – uma média de reclamações recebidas dos usuários dos planos nos últimos seis meses pela média do número de beneficiários que a operadora tem. Com esses dados, a ANS monta três rankings para comparar o desempenho das empresas: operadoras de grande porte (superior a 100 mil beneficiários), médio porte (de 20 mil a 100 mil beneficiários) e pequeno porte (inferior a 20 mil beneficiários).

É importante para qualquer pessoa que usa um plano checar esse ranking, assim como usar os canais da ANS para fazer denúncias de mau atendimento, negativas de procedimentos que deveriam ser cobertos ou outros problemas – por mais que muitas vezes demore. É a melhor maneira de protestar e exigir que as operadoras cumpram com suas obrigações (além de recorrer à Justiça) – foi a partir das reclamações dos usuários que a ANS proibiu temporariamente um grupo de operadoras de vender novos planos por descumprirem prazos de agendamento de consultas, exames e realização de cirurgias.

Segundo a ANS, o maior motivo de reclamações foi a falta de atendimento por parte das operadoras.

O ranking completo, com informações sobre todas as operadoras, está disponível no site da ANS.

E a nota que explica o cálculo em detalhes também.

Vale lembrar, é possível fazer uma reclamação pelo telefone 0800 701 9656, pelo formulário eletrônico e também presencialmente, num dos postos da agência.

Veja o ranking de reclamações entre as empresas de grande porte:

1 – Green Line Sistema de Saúde S.A.

2 – Sul América Companhia de Seguro Saúde

3 – Itálica Saúde LTDA

4 – Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico

5 – Excelsior MED S/A

6 – Prevent Senior Private Operadora de Saúde LTDA

7 – Casa de Saúde São Bernardo SA

8 – Seisa Serviços Integrados de Saúde LTDA

9 – Centro Transmontano de São Paulo

10 – Golden Cross Assistência Internacional de Saúde LTDA