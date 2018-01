As 12 pernas de Aimee Mullins

A americana Aimee Mullins nasceu com um problema raro de formação óssea e precisou amputar as pernas abaixo do joelho quando era criança. Mesmo com a limitação, construiu uma carreira de modelo e campeã de atletismo – chegou a quebrar recordes nos jogos paraolímpicos de Atlanta.

Esse vídeo, de uma edição do TED, é incrível (e eu recebi de uma amiga por email e achei legal compartilhá-lo).

Nele, ela fala das suas próteses – de materiais variados, e da relação que desenvolveu com elas.

Não vale a pena falar mais, é melhor assistir ao vídeo.

As pernas

E ela