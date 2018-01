Cartão de Natal virtual – e ajuda para crianças em tratamento

No final de outubro, crianças em tratamento no Instituto Nacional do Câncer (Inca) participaram de uma oficina de desenho com o artista plástico Daniel Azulay. O objetivo era estimular a criatividade deles. E o resultado foram vários cartões de natal (virtuais, porque os tempos são outros).

Agora, a Fundação do Câncer disponibiliza os cartões em seu site a um preço de R$ 5 cada. A renda obtida será revertida para o setor de pediatria do INCA. “Nossa intenção é estimular quem receber um cartão desenhado pelas crianças a responder com um outro. Assim, conseguiremos formar uma grande corrente”, explica Jorge Alexandre Cruz, superintendente da Fundação.