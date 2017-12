Cartilha lista alimentos para reduzir o colesterol ruim

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) listou em uma cartilha, bem simples e didática, alimentos que ajudam a reduzir o colesterol ruim (LDL) e aumentar o bom (HDL), com as respectivas quantidades de consumo indicadas. A iniciativa faz parte de uma campanha da SBC em prol da prevenção e da educação para redução de complicações cardiovasculares, com ações para médicos das unidades de saúde e com a população em geral.

“Colocar uma ponte de safena custa, em média, R$ 12 mil. Uma angioplastia custa R$ 6 mil. Na prevenção o custo é quase zero e o ganho não é só para o sistema de saúde, mas para a população, que com isso vive melhor, se sente melhor. Precisamos mudar esse modelo centrado na doença e no hospital, e reforçar a prevenção. Não temos outro caminho”, afirma o cardiologista Carlos Alberto Machado, diretor de Promoção da Saúde Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

“Com mudanças de estilo de vida, podemos prevenir uma série de problemas que terão impacto negativo na vida das pessoas. É comer melhor, se exercitar mais, manter o peso mais próximo possível do ideal. E levar informação na base, para o clínico geral, para o médico da família, para quem acompanha os pacientes.”

A cartilha, além das recomendações nutricionais, traz informações gerais, como o que é o colesterol, os índices recomendados e os preocupantes, o estímulo à atividade física e a importância do acompanhamento médico e dos medicamentos serem tomados corretamente, quando indicado pelo profissional. As orientações são simples, mas nem sempre, no dia a dia, conseguimos atingir o modelo ideal – mudar um estilo de vida adquirido por anos e anos é muito difícil, como quase todo mundo deve saber, e liberar espaço na agenda para fazer alguma atividade física e para realização de exames periódicos também exige uma certa disciplina.

Por isso mesmo, aos poucos, é possível mudar hábitos ruins, adotando práticas melhores – muitas vezes mudanças radicais, justamente por serem muito difíceis, duram pouco. E a ideia não é ser saudável por uma semana, mas pela vida toda.

Veja abaixo as indicações da cartilha. O texto todo está disponível aqui.

* Azeite: 2 colheres de sopa por dia:

Possui vitamina E e gordura monoinsaturada – prefira o extra-virgem e não esquente ele

* Iogurte: 1 copo ou um 1 pote por dia (180ml)

Melhora o funcionamento intestinal e ajuda a reduzir o colesterol – um ótimo café da manhã ou lanche da tarde

* Linhaça: 2 colheres de sopa por dia

Possui fibras e ômega 3 e pode ser consumida em forma de farinha ou as sementes – dá pra misturar a linha em sucos, vitaminas, massas de pães e biscoitos, na salada, no arroz

* Tomate: 1 unidade ou 2 colheres de molho

Tem licopeno, um antioxidante que auxilia na prevenção de infartos e derrames

* Salmão, sardinha ou atum: 1 posta ou filé por semana

Ricos em ômega 3. Diminuem os triglicérides e a pressão arterial

* Aveia: 3 colheres de sopa por dia

Aveia é ótima para reduzir o colesterol, e vai bem em pão, bolo, vitamina e, claro, mingau

* Suco de uva: 1 copo por dia (180 ml)

Também bastante eficaz, mas precisa ser suco de uva mesmo, natural

* Soja: 6 colheres de sopa de grãos por dia ou 4 copos de leite de soja por dia

Prefira o grão da soja àquela proteína texturizada, que já passou por um processo de industrialização. Fica ótima em saladas. Com o leite, para quem não gosta do sabor puro, é bem fácil preparar sucos e vitaminas com ele, misturando com frutas

Se depois disso, alguém quiser mais informações, o site da SBC permite calcular o risco cardíaco, num teste online.

E, para quem cozinha em casa, também tem uma página com receitas fáceis e práticas e, claro, com poucas quantidades de gordura.