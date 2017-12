Hospital cria cardápio para combater efeito colateral da quimioterapia

O ambulatório de nutrição do Hospital A.C. Camargo, referência no tratamento do câncer, elaborou um cardápio que ajuda a combater os efeitos colaterais da quimioterapia – náuseas e vômitos, diarreia, obstipação (intestino preso), alteração do paladar, perda de apetite, boca seca, feridas na boca e dor e/ou dificuldade para engolir. O objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente e evitar a perda de peso e a desnutrição, recorrentes nesses casos, em que se alimentar fica mais difícil. Um corpo bem nutrido fica mais equilibrado e forte para lutar contra a doença.

Um grande aliado nesse processo, de acordo com a nutricionista do hospital Ana Carolina Cantelli, é o gengibre, que segundo pesquisas recentes, é capaz de aliviar a náusea. “Indicamos preparações de vários tipos com gengibre, que é um alimento fácil de ser comprado, de baixo custo. O paciente pode adicioná-lo em sopas, saladas, sucos, chás”, explica.

Segundo Ana Carolina, cada paciente tem um tipo de reação adversa, e as preparações são indicadas caso a caso. “Os efeitos são variados em cada paciente, e também podem ir mudando ao longo do tratamento. Os pacientes pediam orientações e nosso papel, na nutrição, é tentar deixar a alimentação menos monótoma, o mais equilibrada possível.”

Diante da demanda dos pacientes, o hospital montou oficinas de culinária, abertas para pacientes, familiares e público em geral, realizadas a cada dois meses. Para os interessados, mais informações aqui. “Testamos receitas, montamos um cardápio completo e ensinamos a preparação na oficina.”

Além disso, Ana Carolina faz algumas recomendações gerais:

* Pacientes que estão se submetendo a um ciclo de quimioterapia devem evitar comer fora de casa, principalmente alimentos crus, por causa do risco de contaminação. O organismo já está mais debilitado, não vale o risco.

* Beba bastante líquido – e o gengibre pode entrar em sucos de frutas, em milk-shakes batidos com leite, com sorvete, em chás gelados e quentes.

* Quem está sofrendo com a boca seca, deve colocar mais molhos e caldos na comida, para ajudar na mastigação.

* Outra recomendação para boca seca é incluir alimentos ácidos e cítricos, que estimulam a salivação. Uma bala de hortelã já ajuda.

* Quem sofre com feridas na boca, machucados e alta sensibilidade, deve evitar choques térmicos – alimentos muito quentes ou muito frios. E, nesse caso, cortar cítricos e ácidos.

Para quem se interessar, todas receitas completas estão disponíveis no site da oficina do hospital.

As receitas para os pacientes que fazem quimio podem ser encontradas aqui.

Abaixo, reproduzo uma das receitas elaboradas por Ana Carolina e ensinadas na oficina:

Creme de abóbora com gengibre

(recomendado para náuseas e vômitos, boca seca, dor para engolir e alteração no paladar)

Rendimento: 8 porções Valor calórico por porção: 217 kcal

Ingredientes:

– 1 litro de água

– 1 quilo abóbora japonesa sem casca picada

– 1 gengibre pequeno picado (60g)

– 1 colher (sopa) de óleo

– 1 dente de alho picado

– 1 cebola média picada

– 2 colheres (sopa) de requeijão

– sal e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Cozinhe a abóbora com o gengibre e o sal por 20 minutos. Bata no liquidificador.

Em uma panela, refogue o alho e a cebola, acrescente o creme de abóbora e

refogue por mais 15 minutos. Acrescente o requeijão e deixe apurar por 10

minutos. Sirva com cheiro-verde picado.

