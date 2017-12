Os benefícios do café da manhã

Acabei de receber esse quadro aí embaixo de uma amiga e achei bacana demais para não compartilhar aqui. Ele foi feito pela OnlineColleges com a intenção de mostrar a importância do café da manhã para o nosso dia.

Eles resumiram de uma forma bem didática e bonita várias informações sobre essa tão importante e menosprezada refeição – para quem não lê em inglês, eu resumo as mais importantes aqui:

– Quem se alimenta corretamente pela manhã, come menos doces e bebe menos refrigerantes durante o dia.

– E, quando eles dizem se alimentar corretamente, isso não inclui comer um pacote de bolacha ou um chocolate, nem cereais cheios de açúcar. É comer uma fruta, um pão, uma fatia de queijo, um ovo mexido, um iogurte com alguma fruta, com aveia, com linhaça – ou seja, proteínas, vitaminas e carboidratos, de preferência integrais.

– Isso porque se você começa o dia com uma alta dose de açúcar, você sente uma energia instantânea, seguida por uma queda. Aquela animação que vem logo após o doce, mas que depois deixa uma sensação de cansaço e de preguiça. Efeitos do açúcar no organismo.

– E, por fim, estudantes que tomam regularmente café da manhã se saem melhor nas provas escolares do que aqueles que vão em jejum para a escola. O cérebro precisa de nutrição para funcionar direitinho.

Enfim, é difícil conciliar o café da manhã na rotina – é preciso acordar um pouco mais cedo, deixar alguma coisa na geladeira e na cozinha (pra quem mora sozinho é mais difícil ainda), mas vale a pena – principalmente porque a gente se sente melhor com isso.