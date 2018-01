ProTeste e Associação Paulista de Medicina lançam 0800 para tirar dúvidas de clientes sobre planos de saúde

A Associação Paulista de Medicina (APM) e a Proteste lançaram o telefone 0800-200 4200 para tirar dúvidas e fornecer orientações a pacientes com planos de saúde. O serviço, que está disponível em todo o País, pretende orientar os pacientes sobre seus direitos e garantias. Quanto mais informação disponível, mais preparados os clientes ficam para cobrar dos planos um atendimento correto.

A orientação é dada na hora. Caso a questão exija um retorno, o paciente receberá a resposta por email, no prazo de 72 horas.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O lançamento do número é parte de uma ofensiva dos médicos contra a baixa remuneração, os descredenciamentos e as interferências dos planos de saúde no trabalho do profissional – uma questão que prejudica o médico e o paciente. Hoje, por exemplo, os médicos estão promovendo uma paralisação nos atendimentos eletivos, como uma forma de pressionar as operadoras.