Quem anota o que come emagrece mais

Já que segunda-feira é o dia clássico de começar uma dieta, aqui vão três recomendações eficazes, saídas diretamente de estudo publicado no Journal of the American Dietetic Association, com 120 mulheres acima do peso:

1 – Registre tudo o que você come num diário (em papel ou na internet/celular).

Quem anota tudo o que come durante o dia, tem uma noção melhor da própria alimentação. No papel, fica mais difícil se auto-enganar. Mas, o próprio estudo diz, não pode mentir pra si mesmo. É pra anotar tudo, com as devidas quantidades e tamanhos. As mulheres que fizeram isso emagreceram, em média, 3 quilos a mais do que as que não registraram nada. Uma outra pesquisa, feita em 2008, já havia mostrado que quem anota o que come chega a reduzir em até 50% as calorias ingeridas.

2 – Não pule nenhuma refeição.

Novamente, quem deixou de tomar café, almoçar ou jantar, pensando estar emagrecendo mais rápido por causa disso, deixaram de perder 3,5 quilos em média, em comparação com as mulheres que fizeram religiosamente todas as refeições programadas durante o dia. Pulando refeições, o metabolismo fica mais lento e a fome aumenta, o que leva geralmente a excessos na refeição seguinte.

3 – Evite sair para jantar.

Quem jantou em casa, emagreceu, em média, 2 quilos a mais do que quem saiu para comer fora. A explicação é simples: em casa, você programa o que vai comer, não é exposto a grandes tentações. Num restaurante, a oferta é mais variada e a chance de pedir um prato irresistível é bem maior.

A grande conclusão do estudo, que parece bem óbvia, mas nunca é demais repetir, é que você emagrece quando começa a prestar atenção ao que come. Só assim, consegue realmente escolher conscientemente – e cortar os excessos.

E, para quem não acha mais prático nem charmoso carregar um caderninho de anotações, tem alguns aplicativos bem práticos que ajudam a registrar e a contar as calorias ingeridas. Selecionei alguns, pra facilitar, mas tem muitas opções de aplicativos, e para todos os sistemas operacionais.

* MyNetDiary Calorie Counter (um dos mais populares, disponíveis para Iphone, Blackberry e Android)

*MyFitnessPall – (Além de contar as calorias, sugere programas de exercícios)

* FitDay Mobile (Esse é pra Ipad, bem simplezinho)

*ShapeUpClub (Também disponível para Ipad, fácil de usar, é bastante intuitivo)

* NutraBem (Dica de uma amiga, é realmente bastante completo)

