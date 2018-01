Casos suspeitos de dengue no Rio têm alta de 131% em 2016

RIO - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou nesta quarta-feira, 16, que no período de 1º de janeiro a 15 de março de 2016 foram notificados 23.975 casos suspeitos de dengue no Estado, com uma morte confirmada, na cidade de Volta Redonda, no sul fluminense. No mesmo período do ano passado, os registros foram menos da metade: 10.376 casos - o aumento foi de 131%.

No ano inteiro de 2015, foram registrados 71.791 suspeitas, com 23 óbitos: Barra Mansa (1), Campos dos Goytacazes (4), Itatiaia (1), Miracema (1), Paraty (2), Piraí (1), Porto Real (2), Quatis (1), Resende (8), Volta Redonda (1) e na capital (1).

As notificações foram compiladas pela Secretaria de Estado de Saúde a partir de dados inseridos no sistema pelos municípios de todo o Estado, até 15 de março.