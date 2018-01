112 mil brasileiros não sabem que têm HIV; aids avança entre homens jovens

BRASÍLIA - Das cerca de 827 mil pessoas que têm HIV no Brasil, 112 mil (ou 13,5%) não sabem que estão infectadas, de acordo com estimativa divulgada nesta quarta-feira, 30, pelo Ministério da Saúde.

Segundo o boletim, a doença avança em todas as faixas etárias no público masculino jovem (de 15 a 29 anos). Entre homens de 20 a 24 anos, a taxa de detecção do vírus dobrou entre 2005 e 2015, passando de 16,2 casos por 100 mil habitantes para 33,1 casos por 100 mil.

Entre as mulheres foi identificada a queda dos casos novos da doença no mesmo período. Em 2005, eram 32 notificações a cada 100 mil habitantes. Ano passado, foram registrados 16 casos a cada 100 mil.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta quinta-feira, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a Aids.

Reportagem publicada nesta terça-feira mostrou a situação na capital de São Paulo, onde o número de novos casos de infecção por HIV caiu ao longo de dez anos. Porém, a situação entre os homens é semelhante, segundo levantamento da Secretaria Municipal da Saúde.