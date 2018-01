17 mexicanos estão em quarentena na China e Cingapura

A Secretaria de Relações Exteriores (SRE) do México anunciou na quinta-feira, 7, que tem registrados os casos de 17 de seus cidadãos "que estão em quarentena" na China e Cingapura por temor ao contágio da gripe suína, ao exigir desses países que respeitem os direitos dessas pessoas.

A Chancelaria disse em comunicado que instruiu seus embaixadores na China e Cingapura para que insistam, através dos canais diplomáticos, "no respeito irrestrito aos direitos" dos mexicanos.

Acrescentou que, perante essa situação, mantém um alerta "recomendando aos mexicanos que tenham planejado visitar tais países para adiar ou cancelar sua viagem".

Também recomenda a quem já está nesses países a entrar em contato com as respectivas embaixadas ou consulados do México, especialmente a "quem forem aplicadas medidas de quarentena ou confinamento".

Na quarta-feira chegou ao país um avião fretado pelo governo com mais de uma centena de mexicanos, vários dos quais foram postos em quarentena pelas autoridades chinesas sem que apresentassem sintomas de haver contraído a gripe suína.