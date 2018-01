181 municípios paulistas registram novos casos de dengue

SOROCABA - Apesar do período de interepidemia, caracterizado pela temporada de poucas chuvas, a dengue continua ativa no Estado de São Paulo. Na primeira quinzena de setembro, foram notificados 975 casos da doença em 181 municípios, o que indica a presença do mosquito com potencial de transmissão em todas as regiões do Estado. Conforme dados da Secretaria da Saúde, as cidades com maior número de notificações na primeira metade deste mês foram São José dos Campos, com 78 casos, Ribeirão Preto, com 76, e São José do Rio Preto, com 57.

Em Campinas, mais uma morte por dengue está sendo investigada. A cidade soma 11 óbitos confirmados e lidera os números da doença este ano no Estado, com 63,3 mil casos - na primeira quinzena deste mês foram 29 notificações. Sorocaba, que vem a seguir com 51,5 mil casos e 33 mortes, teve 24 notificações até o dia 15 deste mês.

Em São Paulo, foram notificados 45 casos novos - a capital soma 43,1 mil doentes. Segundo o último boletim epidemiológico, o Estado acumula este ano 614 mil casos confirmados de dengue, com 390 mortes.