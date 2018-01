2º profissional de saúde é diagnosticado com Ebola nos EUA

Atualizado às 11h20

WASHINGTON - O governo do Texas anunciou nesta quarta-feira, 15, que mais uma funcionária de saúde de Dallas contraiu Ebola, no segundo caso de transmissão do vírus dentro dos Estados Unidos. A enfermeira foi infectada ao tratar do liberiano Thomas Eric Duncan, que contraiu a doença em seu país e morreu na cidade texana há uma semana.

Segundo nota do Departamento de Saúde do Estado, a funcionária teve febre nesta terça-feira, 14, e foi "imediatamente isolada" no Hospital Presbiteriano do Texas. A instituição está no centro dos casos de Ebola nos Estados Unidos e enfrenta uma série de críticas em relação à maneira como tem atuado.

Com febre alta, Duncan procurou o serviço de emergência do hospital no dia 25, mas foi dispensado, apesar de informar que vinha da Libéria, país que registra o maior número de casos de Ebola no mundo.