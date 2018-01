20% das crianças com desnutrição severa no mundo estão no Níger

GENEBRA - Cerca de 20% das crianças com desnutrição severa e aguda no mundo todo estão no Níger, revelou nesta quarta-feira, 29, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que pediu um maior esforço internacional para auxiliar a população infantil do país.

Apesar de a agricultura ter sido produtiva este ano, a desnutrição aguda infantil afeta 15 em cada 100 crianças menores de cinco anos. Segundo uma avaliação conjunta da Unicef, do Programa Mundial de Alimentos e do Governo, 25% de todas as crianças do país entre seis e 23 meses sofrem desse tipo de desnutrição.

A forma de desnutrição severa e aguda - mais grave e que envolve risco de morte para as crianças menores de cinco anos - afeta atualmente 7% das crianças menores de dois anos no Níger, de acordo com os resultados da avaliação.

"A cada semana, milhares de crianças doentes chegam aos centros de saúde, o que demonstra que devemos atacar as causas estruturais do problema da desnutrição no Níger", declarou Guido Cornale, representante do Unicef no país.