4 perguntas e respostas sobre uso de repelentes

1. Bebês podem usar repelente?

Até os 6 meses, o produto não deve ser usado, segundo Denise Steiner, coordenadora do departamento científico da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Dos 6 meses aos 2 anos, apenas produtos próprios para crianças são aplicáveis uma vez ao dia. Dos 2 aos 12 anos, usar até três vezes ao dia.

2. Quais os cuidados ao aplicar o produto em crianças?

Evitar que ela coloque o produto na boca e o contato do repelente com as mucosas e os olhos.

3. Como deve ser feita a aplicação do produto?

Caso a pessoa utilize hidratante e protetor solar, o repelente deve ser passado por último.

4. A pessoa pode dormir utilizando o produto?

O ideal é não utilizar durante o sono em nenhuma faixa etária.