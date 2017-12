59% das mulheres desconhecem o próprio período fértil, aponta pesquisa

SÃO PAULO - Uma pesquisa realizada com 12 mil brasileiras apontou que 59% das mulheres não sabem quando estão no período fértil e metade não sabe que pode engravidar apenas perto da ovulação. O levantamento, feito pelo site Trocando Fraldas no início do mês passado, mostrou também que 41% das mães desconheciam o conceito de período fértil antes de engravidar.

"Muitas mulheres que começam a tentar engravidar nem sabem o que é período fértil, e isso acaba atrapalhando. Recebemos mais de 400 perguntas por dia e percebemos que muitas (mulheres) não tinham noção de que só podiam engravidar em um certo período. Vimos que elas têm um despreparo informativo", diz Patrícia Amorim, fundadora do site.

A pesquisa apontou que 45% das mulheres não sabem a duração do próprio ciclo menstrual. As entrevistadas, que tinham entre 19 e 45 anos, responderam um questionário entre os dias 2 e 7 de agosto.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Isso mostra um desconhecimento sobre a fertilidade feminina, porque ainda é um tabu. Há uma fantasia em torno da maternidade, mas as pessoas tratam como se fosse feio a mulher conhecer o seu corpo, saber o que está acontecendo, se tocar."

Médico ginecologista e criador do programa Parto sem Medo, Alberto Guimarães diz que o resultado da pesquisa é preocupante, mas reflete uma situação vista em consultórios médicos.

"Essa informação é muito espantosa. No fundo, traduz uma questão cultural, porque tem mulheres que pensam que o canal vaginal e a saída de urina são o mesmo canal. A mulher não saber o seu ciclo, período de ovulação, é algo que preocupa. Só de ter uma ideia ajudaria a evitar um filho e também quem está pensando em engravidar."

Guimarães explica que o período de ovulação costuma ocorrer duas semanas após o início da menstruação e dura cerca de quatro dias. "Se a menstruação foi no dia primeiro, a ovulação será por volta do dia 14, mas a mulher pode engravidar entre os dias 10 e 18."

O corpo também dá sinais de que o período está favorável para uma gravidez. "Algumas mulheres têm uma dor na região lateral da pelve, que dura um ou dois dias, apresentam uma secreção vaginal mais pegajosa, como clara de ovo, sentem mais vontade de ter relações sexuais e apresentam um aumento de cerca de 0,5 °C na temperatura corporal."

Ranking. Segundo o levantamento, a falta de informação foi maior na Região Norte, onde 55% das mulheres não sabem quando podem engravidar. No ranking que abordou o desconhecimento sobre o período fértil, lideram Pará, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Acre. Na sequência, aparecem Maranhão, Alagoas, Goiás, Amazonas e Paraíba.

O Estado com mais informação sobre o assunto é o Rio Grande do Norte, seguido do Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal e São Paulo. "Percebemos que, quanto mais baixa a renda, menor é o índice de informação", comenta Patrícia.