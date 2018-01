65% das paulistanas não conhecem a síndrome dos ovários policísticos

SÃO PAULO - O aparecimento de acnes fora do período da adolescência pode ser o sinal de um problema que causa alterações no ciclo menstrual e pode levar à infertilidade: a síndrome dos ovários policísticos. Com sintomas que afetam principalmente a aparência feminina, como o aumento de pelos no corpo e acúmulo de gordura abdominal, o distúrbio nem sempre é identificado pelas mulheres.

Foi o que mostrou uma pesquisa realizada pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp) em parceria com o laboratório Bayer. Entre as 600 mulheres ouvidas em São Paulo, 65% desconhecem os sintomas e 31% não souberam dizer se têm ou não o problema.

Tire suas dúvidas sobre a síndrome aqui.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O levantamento foi feito em cinco capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador. Ao todo foram 3.000 entrevistadas e o desconhecimento sobe para 71% nos dados que consideram todas as cidades onde a pesquisa foi feita.

Entre as paulistanas, a acne está ou já esteve presente na vida de 71% delas, mas apenas 5% procuraram um ginecologista para tentar solucionar o problema.

“O foco real foi saber o conhecimento da mulher em relação a uma causa importante da acne que é a síndrome. Às vezes, a mulher sente os efeitos e vai ao dermatologista, mas acabam tratando o problema sem saber a origem”, explica Afonso Nazário, chefe do Departamento de Ginecologia da Unifesp.