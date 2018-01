Academia de Ciências do Estado de SP empossa novos membros

A Academia de Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp) realizou neste última quinta, 27, cerimônia de posse de seus novos membros. A cerimônia ocorreu no Palácio dos Bandeirantes. Foram empossados 97 novos membros, entre os quais José Arana Varela, diretor-presidente do Conselho Técnico-Administrativo da FAPESP e professor titular do Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista (Unesp), e Hernan Chaimovich Guralnick, coordenador dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) da FAPESP e professor titular de bioquímica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP).

Vanderlan da Silva Bolzani, membro da Coordenação do Programa BIOTA-FAPESP e diretora da Agência de Inovação da Unesp, Dora Selma Fix Ventura, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia (SBPC) e da Brazilian Research Association in Vision and Ophthalmology, também foram empossadas.

Glaucius Oliva, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e coordenador do Centro de Biotecnologia Molecular Estrutural, um CEPID da FAPESP, Elson Longo, coordenador do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia de Materiais em Nanotecnologia (CNPq/FAPESP) e diretor do Centro Multidisciplinar de Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos (CEPID) e Paulo Eduardo Artaxo Netto, membro da coordenação do Programa FAPESP de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP, são outros dos novos membros da Aciesp.

Membros eleitos em 2012 - todas as áreas:

1. Alberto José da Silva Duarte

2. Alinka Lépine

3. Angelo Fernando Padilha

4. Antonio Carlos Boschero

5. Arício Xavier Linhares

6. Augusto Shinya Abe

7. Bianca Silvana Zingales

8. Boaventura Freire dos Reis

9. Carlos Afonso Nobre

10. Carlos Augusto Monteiro

11. Carlos Roberto de Souza Filho

12. Celio Pasquini

13. Claudio Augusto Oller do Nascimento

14. Cláudio Francisco Tormena

15. Colombo Celso Gaeta Tassinari

16. Cristoforo Scavone

17. Daniel Marcos Bonotto

18. Dora Selma Fix Ventura

19. Edson Antonio Ticianelli

20. Edson Roberto Leite

21. Elias Ayres Guidetti Zagatto

22. Elson Longo

23. Ernesto Rafael Gonzalez

24. Etelvino José Henriques Bechara

25. Fernando Mauro Lanças

26. Fernando Rei Ornellas

27. Flávio Ulhoa Coelho

28. Francisco Antonio Bezerra Coutinho

29. Francisco Castilho Alcaraz

30. Francisco José Krug

31. Franco Maria Lajolo

32. Frank Herbert Quina

33. Glaucius Oliva

34. Guilherme Ary Plonski

35. Heleno Bolfarine

36. Hélio Alexandre Stefani

37. Hernan Chaimovitch Guralnick

38. Igor Polikarpov

39. Jacobus Willibrordus Swart

40. Jacques Raymond Daniel Lépine

41. João Evangelista Steiner

42. Jorge Kalil

43. Jorge Silva Bettencourt

44. José Antonio Eiras

45. José Arana Varela

46. José Daniel Lopes

47. José Humberto Andrade Sobral

48. José Manoel Balthazar

49. José Renato Coury

50. Julio da Mota Singer

51. Koiti Araki

52. Laércio Joel Franco

53. Lázaro Valentin Zuquette

54. Licio Augusto Velloso

55. Linda Viola Ehlin Caldas

56. Marcelo Otavio Caminha Gomes

57. Marcia Ernesto

58. Marcus Lira Brandao

59. Margaret de Castro

60. Mari Cleide Sogayar

61. Maria Alice da Cruz Hofling

62. Maria da Graça Naffah Mazzacoratti

63. Maria Helena Catelli de Carvalho

64. Maria Julia Manso Alves

65. Marta Maria Geraldes Teixeira

66. Martin Tygel

67. Milton Cesar Foss

68. Miguel Trefaut Urbano Rodrigues

69. Mitiko Saiki

70. Nathan Jacob Berkovits

71. Nei Fernandes de Oliveira Junior

72. Nestor Schor

73. Ohara Augusto

74. Orlando Fatibello Filho

75. Oscar Jose Pinto Eboli

76. Osvaldo Antonio Serra

77. Osvaldo Novais de Oliveira Junior

78. Oswaldo Luiz Alves

79. Paulo Eduardo Artaxo Netto

80. Pedro Luiz Valls Pereira

81. Pierre Kaufmann

82. Ricardo Mario Arida

83. Richard Charles Garratt

84. Roberto Mendonça Faria

85. Ronaldo Aloise Pilli

86. Sérgio Carlos Zilio

87. Sergio Henrique Ferreira

88. Sergio Schenkman

89. Sergio Tufik

90. Sidney Jose Lima Ribeiro

91. Silvia Lopes de Paula Ferrari

92. Vanderlan da Silva Bolzani

93. Vitor Baranauskas

94. Waldir Renato Paradella

95. Walter Demetrio Gonzalez Alarcon

96. Yoshiharu Kohayakawa

97. Yoshiko Wakabayashi

Mais informações: www.acadciencias.org.br